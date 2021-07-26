Известная украинская певица Джамала показала, как начинает рабочую неделю
Как пишет Politeka.net, Джамала является популярной украинской певицей. Красотка даже стала победительницей Евровидения, спев песню 1944. Сейчас девушка продолжает заниматься творчеством, а также активно ведет Инстаграм, где делится самым интересным с фанатами.
На новом видео красотка показала, как выходит из воды. Девушка в бикини подошла к камере, нагнулась на ней, показывая формы, а после этого ролик закончился. Образ Джамала дополнила стильной шляпкой.
"Красиво выхожу из выходных в рабочий понедельник", - написала Джамала.
72-летняя Пугачева объявилась на празднике в обтягивающих лосинах: "Бедный Макс..."
Новая вспышка COVID-19 в Украине: ВОЗ сделала прогноз о штамме Дельта, "в 1,6 раза агрессивнее других"
Гибель 4-летнего малыша в фонтане потрясла украинцев: "Не дай бог кому-то такое!"
Похудевшая солистка KAZKA Зарицкая поразила внешностью рядом с Тиной Кароль: "Настоящий кайф"
Внезапно ушел из жизни знаменитый актер и юморист: трагедия случилась прямо на сцене
Фанаты посмотрели ролик более 8 тысяч раз и написали комментарии:
"А красота приходит и в наши понедельники с Вами. Лучшая", "Где это так пусто", "Очень красиво", "Это где такая красота в Турции?", "Самая лучшая Джамала. Хорошего отдыха", "Богиня".
Напомним, Джамала на отдыхе приголубила харизматичного красавца и удивила заявлением
А еще Politeka писала, что Джамала и Tayanna неожиданно появились вместе, заинтриговав украинцев
Также Politeka сообщала, что Джамала поразила черно-белыми кадрами накануне фестивальной недели в Киеве