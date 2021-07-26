Известная украинская певица Джамала показала, как начинает рабочую неделю

Как пишет Politeka.net, Джамала является популярной украинской певицей. Красотка даже стала победительницей Евровидения, спев песню 1944. Сейчас девушка продолжает заниматься творчеством, а также активно ведет Инстаграм, где делится самым интересным с фанатами.

На новом видео красотка показала, как выходит из воды. Девушка в бикини подошла к камере, нагнулась на ней, показывая формы, а после этого ролик закончился. Образ Джамала дополнила стильной шляпкой.

"Красиво выхожу из выходных в рабочий понедельник", - написала Джамала.

Фанаты посмотрели ролик более 8 тысяч раз и написали комментарии:

"А красота приходит и в наши понедельники с Вами. Лучшая", "Где это так пусто", "Очень красиво", "Это где такая красота в Турции?", "Самая лучшая Джамала. Хорошего отдыха", "Богиня".

Напомним, Джамала на отдыхе приголубила харизматичного красавца и удивила заявлением

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Также Politeka сообщала, что Джамала поразила черно-белыми кадрами накануне фестивальной недели в Киеве



