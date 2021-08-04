Известная украинская певица Джамала приготовилась к участию в шоу "Танці з зірками", сбросив более 10 килограммов

Недавно стало известно, что популярная исполнительница решила принимать участие в шоу "Танці з зірками", премьера которого состоится осенью, пишет Politeka.net.

Звезда рассказала в студии программы "Твой день", что она - певица, а не танцовщица. В первом деле Джамала профессионал, а во втором - нет, поэтому она пошла на проект не ради победы.

Параллельно с танцами звезда занимается воспитанием двоих сыновей - 3-летнего Эмира-Рахмана и 1-летнего Селима-Гирая. Певице нелегко совмещать семью и работу, но муж ее поддерживает.

Пока репетиции с партнером не начались, и артистка только гадает, кто будет с ней в паре, но она бы хотела видеть с собой сильного по духу мужчину.

Тем более певица очень старается. Звезда за четыре месяца похудела на 12 килограммов. Лишний вес Джамала набрала после второй беременности и кормления младшего ребенка.

По признанию артистки, во время беременности она набрала 20 кг, а потом на фигуре отразилось и грудное вскармливание.

"Я за то, чтобы женщина любила себя такой, какая она есть. И худела тогда, когда ей это нужно, а не из-за общественного осуждения. Мне было нужно, и я похудела", - поделились артистка и показала, как выглядит сейчас.

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