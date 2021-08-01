Певица Джамала не сдержала эмоций, устроив перформанс в необычном месте

Так, 37-летняя звезда дала концерт на крыше здания, зарядив публику небывалым драйвом. Соответствующие кадры артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.

Джамала предстала на атмосферных снимках в розовом костюме, состоящем из брюк с корсетом и топа с большим бантом на одном плече. Очевидно, что певица выложилась на полную, в какой-то момент, как она сама призналась, даже подалась порыву и начала танцевать - благодарные зрители ее поддержали.

"I'm Like a Bird после концерта на крыше @ tsum.kyiv ❤️ На высоте классных эмоций, солд-аута с лучшей публикой, замечательной площадки в центре Киева, драйвовых танцев (у кого еще крепатура? 😂😂😂), такого невероятного заката и красивого вечера, о котором можно только мечтать. Спасибо - бэнду, команде и публике, которая отбросила стулья и поддержала меня в танце. Просто обожаю ❤️", - поделилась впечатлениями Джамала.

Пользователи засыпали артистку комплиментами в комментариях:

"Круто!!! Выглядит потрясающе! Чувствую драйв даже через фото!!!"

"Ах..✨🥺❤️"

"Какая ты крутая баба 😍😂"

"Великолепная ❤️"

"Самая лучшая❤️❤️❤️"

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