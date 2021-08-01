Певица Джамала не сдержала эмоций, устроив перформанс в необычном месте
Так, 37-летняя звезда дала концерт на крыше здания, зарядив публику небывалым драйвом. Соответствующие кадры артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.
Джамала предстала на атмосферных снимках в розовом костюме, состоящем из брюк с корсетом и топа с большим бантом на одном плече. Очевидно, что певица выложилась на полную, в какой-то момент, как она сама призналась, даже подалась порыву и начала танцевать - благодарные зрители ее поддержали.
"I'm Like a Bird после концерта на крыше @ tsum.kyiv ❤️ На высоте классных эмоций, солд-аута с лучшей публикой, замечательной площадки в центре Киева, драйвовых танцев (у кого еще крепатура? 😂😂😂), такого невероятного заката и красивого вечера, о котором можно только мечтать. Спасибо - бэнду, команде и публике, которая отбросила стулья и поддержала меня в танце. Просто обожаю ❤️", - поделилась впечатлениями Джамала.
Галкин отрастил усы и похвастался торсом без футболки, Пугачевой завидуют: "Соблазнитель из 70-х"
Большая беда у Нади Дорофеевой, близкого человека певицы беспощадно избили: "Мы все молимся!"
Звезда "Квартал 95" Казанин похвастался красоткой-женой на отдыхе в Испании: "Глаз не отвести"
Григорий Решетник раскрыл, почему Мишина и Эллерт не смогли быть вместе: «У них…»
Яна Глущенко из «Дизель шоу» показала красавчика-мужа, «оседлав» его на камеру: «Мой невероятный…»
Пользователи засыпали артистку комплиментами в комментариях:
"Круто!!! Выглядит потрясающе! Чувствую драйв даже через фото!!!"
"Ах..✨🥺❤️"
"Какая ты крутая баба 😍😂"
"Великолепная ❤️"
"Самая лучшая❤️❤️❤️"
Напомним, Джамала с родной сестрой довели украинцев до мурашек
А еще Politeka писала, что Каменских в новом образе потрясла Джамалу и экс-жену Позитива: "Офигеть"
Также Politeka сообщала, что Джамала похвасталась подросшими сыновьями на прогулке с мужем