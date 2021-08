Певица Джамала показала, как проходят съемки "Мастер Шеф"

Как пишет Politeka.net, Джамала является популярной украинской певицей, заявившей о себе на всю Европу, выиграв Евровидение с песней 1944. Красотка продолжает заниматься творчеством, а еще сниматься в шоу на ТВ. У себя на страничке Джамала показала, как проходили съемки "Мастер шеф".

На кадрах можно увидеть саму Джамалу, а также бывшего мужа Ирины Билык - Коляденко и певца Олега Кензова.



"Я и кухня

Я не очень люблю готовить, не претендую на звезду Мишлен, а не посвящаю утренние часы выпеканию блинов. Но участие в @masterchefstb - крутой челлендж, который прекрасно вписался в мой год экспериментов. And here we go!", - написала Джамала.

Украинцы начали активно писать комментарии под видео:

"Ой, смотрела, насмеялась. Вы крутышка", "Смотрела, насмеялась", "Горжусь тобой", "Они явно отлично провели время! Отлично, и мне это нравится!", "Ну да, она порвала всех тех непонятных", "Ваш бешамель сделал эту передачу! В хорошем смысле, было очень смешно".

Напомним, Джамала перед "Танцями з зірками" похудела на 12 кг, как она теперь выглядит

А еще Politeka писала, что похудевшая Джамала похвасталась фигуркой в "гостях" у Влада Ямы, показательные кадры

Также Politeka сообщала, что Джамала в корсете устроила дикие танцы на крыше