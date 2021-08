Співачка Джамала показала, як проходять зйомки " Майстер Шеф"

Як пише Politeka.net, Джамала є популярною українською співачкою, яка заявила про себе на всю Європу, вигравши Євробачення з піснею 1944. Красуня продовжує займатися творчістю, а ще зніматися в шоу на ТБ. У себе на сторінці Джамала показала, як проходили зйомки "Майстер шеф".

На кадрах можна побачити саму Джамалу, а також колишнього чоловіка Ірини Білик - Коляденко і співака Олега Кензова.

"Я і кухня

Я не дуже люблю готувати, не претендую на зірку Мішлен, а не присвячую ранкові години випіканню млинців. Але участь у @masterchefstb-крутий челендж, який чудово вписався в мій рік експериментів. And here we go!",- написала Джамала.

Українці почали активно писати коментарі під відео:

"Ой, дивилася, насміялася. Ви крутишка", "дивилася, насміялася"," пишаюся тобою", " вони явно відмінно провели час! Відмінно, і мені це подобається!", "Ну так, вона порвала всіх тих незрозумілих", " Ваш бешамель зробив цю передачу! У хорошому сенсі, було дуже смішно".

