Украинская певица Джамала показала яркий образ перед выступлением
Так, 37-летеняя исполнительница крымскотатарского происхождения продемонстрировала потрясающие формы в новой фотосесссии, которую она устроила во Львове. Снимками она поделилась на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net
Певица приехала во Львов, чтобы принять участие в концертном марафоне, который начнется в этом удивительном городе.
Накануне выступления артистка сделала несколько эффектных кадров и показала себя в ярком наряде фиолетового цвета.
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Джамала позировала на камеру в кожаных штанах фиолетового цвета с завязками на талии и бахромой по бокам. Такой низ Джамала соединила с розово-фиолетовым топом с желтыми неоновыми полосами. Довершила образ сетчатой кофтой с вырезом на животе и обнаженными плечами.
Поклонники восхитились от увиденного и назвали ее принцессой.
"Принцесса Жасмин", - пишут всети.
Напомним, что Джамала насмешила украинцев на "МастерШеф" с Кензовым и экс-мужем Билык.
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