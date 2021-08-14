Украинская певица Джамала показала яркий образ перед выступлением

Так, 37-летеняя исполнительница крымскотатарского происхождения продемонстрировала потрясающие формы в новой фотосесссии, которую она устроила во Львове. Снимками она поделилась на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net

Певица приехала во Львов, чтобы принять участие в концертном марафоне, который начнется в этом удивительном городе.

Накануне выступления артистка сделала несколько эффектных кадров и показала себя в ярком наряде фиолетового цвета.

Джамала позировала на камеру в кожаных штанах фиолетового цвета с завязками на талии и бахромой по бокам. Такой низ Джамала соединила с розово-фиолетовым топом с желтыми неоновыми полосами. Довершила образ сетчатой ​​кофтой с вырезом на животе и обнаженными плечами.

Поклонники восхитились от увиденного и назвали ее принцессой.

"Принцесса Жасмин", - пишут всети.

Напомним, что Джамала насмешила украинцев на "МастерШеф" с Кензовым и экс-мужем Билык.

Как сообщала Politeka, Джамала перед "Танцями з зірками" похудела на 12 кг, как она теперь выглядит.

Также Politeka писала, что похудевшая Джамала похвасталась фигуркой в "гостях" у Влада Ямы.