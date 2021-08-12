Певица Джамала удивила внезапной переменой внешности

Так, 37-летняя в новых сторис в Инстаграм предстала с серьгой в носу, передает Politeka.net. За блогом певицы следят 893 тысячи человек, и она старается их не разочаровывать, радуя интересным контентом.

Джамала сидела в авто напевая строки известной песни исполнительницы Emilia: "I'm a big, big girl in a big, big world" (Я большая большая девочка в этом большом большом мире).

«Мое детство. Проверка на возраст», - написала она.

При этом Джамала применила специальный фильтр, который добавил ей серьгу в нос, и перекрасил волосы в сиреневый цвет.

Напомним, недавно «новой внешность» удивила поклонников Елена Кравец из «Квартала 95». Она внезапно появилась вся покрыта "татуировками" и даже с серьгой в носу, а ее волосы зачесаны в объемную укладку. Видимо, звезда решила пошутить и использовать специальный фильтр, который разрисовал ее кожу забавными "татушками".

В подписи к публикации актриса шутливо написала: "Решилась, наконец-то. Прости, мам. Подмигнула".

Напомним, Джамала насмешила украинцев на "МастерШеф" с Кензовым и экс-мужем Билык.

Как сообщала Politeka, Джамала перед "Танцями з зірками" похудела на 12 кг, как она теперь выглядит.

Также Politeka писала, что похудевшая Джамала похвасталась фигуркой в "гостях" у Влада Ямы.