На паркет головного танцювального шоу країни "Танці з зірками" готується вийти відома фехтувальниця Ольга Харлан

Як пише Politeka.net, челендж #танціззіркамиchallenge триває вже більше місяця та тільки набирає обертів. Суть полягає у тому, що відомі зірки кидають один одному виклик із запрошенням вийти на паркет шоу "Танці з зірками".

Так, нещодавно нова учасниця шоу Євгенія Власова передала челендж відомій українській фехтувальниці, Олімпійській чемпіонці Ользі Харлан. Пізніше, на офіційній сторінці "Танців з зірками" в Instagram повідомили, що спортсменка прийняла виклик та готова спробувати свої сили в танцях.

"Ольга @olgakharlan приймає виклик від співачки Євгенії Власової @eygeniavlasova та передає його актору Артуру Логаю @logai.arthur 🔥", - написали на сторінці.

Цікаво, що Харлан передала виклик зірці популярного реаліті-шоу "Київ вдень та вночі" Артуру Логаю. Побачимо, чи прийме челендж актор.

Шанувальникам шоу сподобалося рішення Харлан.

"Неочікувано😮 але це круто 😍", "Ух ти ! Артур😍😍 Прекрасний актор 😍 Буде цікаво подивитися на нього в танцях 🔥❤️", "Ого, неочікувано! спортсмени пішли", "Нарешті, пішли відомі зірки. Думаю, останні будуть ще відоміші", - пишуть шанувальники.

Окрім Харлан, у вересні цього на головному паркеті глядачі побачать Джамалу, учасника групи "Танок на майдані Конго" Фагота, солістку групи "KAZKA" Олександру Зарицьку, актора Олексій Суровцева, гумористку Анастасію Оруджову, гумориста Івана Люленова, актора Костянтина Войтенка і фронтмена групи "Kadnay" Дмитра Кадная.

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