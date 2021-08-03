Ох, нічого ж собі!

Стало відомо ім'я ще одного учасника шоу "Танці з зірками"

Так, зараз проходить #танціззіркаміchallenge, в якому українські зірки кидають один одному виклик, запрошуючи битися на головному паркеті країни.

Черговий виклик прийняв фронтмен гурту Kadnay Дмитро Каднай. Він виклав на своїй сторінці в Instagram гумористичне відео, в якому він кидається у воду слідом за кинутим туди телефоном з повідомленням про виклик.

"Клас! Давно чекала", "Діма, думаю ти вже розумієш хто мій фаворит«," Аааа!!!! Супер🔥 🔥 🔥 це ж дуже крута новина", " ой клас 😍 😍 однозначно фаворит 😍 😍 👏 удачі вам🔥порвіть паркет», «Ох, нічого ж собі», - пишуть в мережі.

Зазначимо, у свою чергу Дмитро запрошує взяти участь у проекті українську співачку Євгенію Власову.

Вже підтвердили свою участь у новому сезоні танцювального проекту співачка Джамала, учасник групи Танок на майдані Конго Олег Фагот Михайлюта, солістка групи KAZKA Олександра Зарицька, український актор Олексій Суровцев, гумористка Анастасія Оруджова, гуморист Іван Люленов, актор Костянтин Войтенко.

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