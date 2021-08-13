На паркет главного танцевального шоу страны "Танці з зірками" готовится выйти известная фехтовальщица Ольга Харлан

Как пишет Politeka.net, челлендж #танціззіркамиchallenge длится уже больше месяца и только набирает обороты. Суть заключается в том, что известные звезды бросают друг другу вызов с приглашением выйти на паркет шоу "Танці з зірками".

Так, недавно новая участница шоу Евгения Власова передала челлендж известной украинской фехтовальщицы, Олимпийской чемпионке Ольге Харлан. Позже, на официальной странице "Танців з зірками" в Instagram сообщили, что спортсменка приняла вызов и готова попробовать свои силы в танцах.

"Ольга @olgakharlan принимает вызов от певицы Евгении Власовой @eygeniavlasova и передает его актеру Артуру Логаю @logai.arthur", - написали на странице.

Интересно, что Харлан передала вызов звезде популярного реалити-шоу "Киев днем и ночью" Артуру Логаю. Посмотрим, примет ли челлендж актер.

Поклонникам шоу понравилось решение Харлан.

"Неожиданно😮 но это круто 😍 ", " Ух ты ! Артур 😍😍 Прекрасный актер 😍 будет интересно посмотреть на него в танцах 🔥❤️ ", "Ого, неожиданно! спортсмены пошли", " наконец-то пошли известные звезды. Думаю, последние будут еще известнее", - пишут поклонники.

Кроме Харлан, в сентябре этого на главном паркете зрители увидят Джамалу, участника группы "Танок на майдане Конго" Фагота, солистку группы "KAZKA" Александру Зарицкую, актера Алексей Суровцева, гумористку Анастасию Оруджову, юмориста Ивана Люленова, актера Константина Войтенко и фронтмена группы "Kadnay" Дмитрия Кадная.

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