Співачка Джамала здивувала раптовою зміною зовнішності

Так, 37-річна в нових сторіс в Instagram постала з сережкою в носі, передає Politeka.net. За блогом співачки стежать 893 тисячі чоловік, і вона намагається їх не розчаровувати, радуючи цікавим контентом.

Джамала сиділа в авто наспівуючи рядки відомої пісні виконавиці Emilia:" I'm a big, big girl in a big, big world " (Я велика велика дівчинка в цьому великому великому світі).

"Моє дитинство. Перевірка на вік", - написала вона.

При цьому Джамала застосувала спеціальний фільтр, який додав їй сережку в ніс, і перефарбував волосся в бузковий колір.

Нагадаємо, нещодавно "новою зовнішність «здивувала шанувальників Олена Кравець з»Кварталу 95". Вона раптово з'явилася вся покрита "татуюваннями" і навіть з сережкою в носі, а її волосся зачесане в об'ємну укладку. Мабуть, зірка вирішила пожартувати і використовувати спеціальний фільтр, який розмалював її шкіру кумедними "татушками".

У підписі до публікації актриса жартівливо написала: "зважилася, нарешті. Прости, мам. Підморгнула".

Нагадаємо, Джамала насмішила українців на "МастерШеф" з Кензовим і екс-чоловіком Білик.

Як повідомляла Politeka, Джамала перед "Танцями з зірками" схудла на 12 кг, як вона тепер виглядає.

Також Politeka писала, що схудла Джамала похвалилася фігуркою в "гостях" у Влада Ями.