Український ведучий Артур Логай, зірка "Х-Фактор 10", з'явився в нетверезому вигляді

Як пише Politeka.net, Артур є популярним українським актором і ведучим "Х-Фактор 10". Логая нещодавно запросили на новий сезон "Танців з зірками" і він прийняв виклик. Артист також активно веде соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим.

Артур запропонував фанатам в Instagram, пропонувати, які фото і відео вони хочуть побачити.

"Покажи фото, де ти п'яний", - запропонував один з фоловерів.

"Вкрай рідко буваю п'яним, але на фото саме той випадок", - підписав знімок Логай.

На фото Артур позував у білій сорочці і піджаку, сидячи за столом в якомусь закладі. Молодий чоловік посміхався, взявшись руками за голову.

На другому фото Логай показав, де він зовсім маленький. На знімку також була мама і бабуся. Дорослі посміхалися, а Артур стояв з здивованим обличчям.

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