Фронтвумен популярной украинской группы "KAZKA" Александра Зарицкая, которая стала участницей шоу "Танці з зірками", показала, как проводит выходные

Как пишет Politeka.net 29-летняя украинская певица из Харькова, солистка популярной группы "KAZKA" Александра Зарицкая будет участвовать в новом сезоне шоу "Танці з зірками".

Недавно в своем Instagram девушка рассказала, что репетиции к шоу проходят по два раза в день. Очевидно, что такие нагрузки истощают организм, поэтому Саша рассказала, как ей удается избавиться от боли в мышцах после танцев.

По словам певицы, лучшим лекарством для нее является массаж.

"Я приехала на свой любимый массаж. Вот таким должен быть выходной", - говорит Зарицкая на видео, которое опубликовала у себя в stories Instagram.

Стоит сказать, что недавно солистка популярной группы рассказала поклонникам, что главным своим соперником на "Танцях" считает фронтмена группы "KADNAY" Диму Кадная. Также напомним, что известная украинская фехтовальщица Ольга Харлан также приняла челлендж и собирается побороться вместе с другими звездами на главной танцевальной сцене страны.

Кроме этого, напомним, что недавно Александра Зарицкая давала интервью в популярной программе Маши Ефросининой "Экзамен". Так, звезда рассекретила условия своего контракта с продюсером Юрием Никитиным, который подписала на пять лет.

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