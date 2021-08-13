Солістка популярної української групи "KAZKA" Олександра Зарицька, яка стала учасницею шоу "Танці з зірками", зізналася шанувальникам, кого вважає своїм головним суперником

Як пише Politeka.net, 29-річна українська співачка, солістка популярного гурту "KAZKA", учасниця шоу "Голос країни" та "Х-фактор" Олександра Зарицька братиме участь у новому сезоні шоу "Танці з зірками".

Так, у своєму Instagram співачка розповідає шанувальникам, як готується до шоу. За словами Зарицької, вона ходить на два тренування в день, дуже втомлюється, але здаватися не збирається.

У своїх stories дівчина показала, як проходять репетиції та показала інших учасників шоу, зокрема соліста гурту "KADNAY" Діму Кадная, якого назвала своїм головним суперником.

"У нас вечірня репетиція і я маю право показати вам свого суперника. Це – Діма Каднай, мій головний суперник", - каже Зарицька.

Окрім цього, дівчина розповіла, як справляється із втомою після виснажливих танців. За її словами, позбутися болі в тілі Зарицькій допомагає масаж.

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