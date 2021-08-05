Солістка популярної української групи KAZKA Олександра Зарицька напередодні своєї появи на "Танцях з зірками" влаштувала атмосферний виступ у лісі
Як відомо, Олександра зовсім недавно приєдналася до зірок, які візьмуть участь у зйомках нового сезону популярного танцювального шоу «Танці з зірками». Творці проекту поки не поспішають ділитися його подробицями, проте учасники починають публікувати в соцмережах кадри, пов'язані з шоу.
Так, Зарицька поділилася новим відео на сторінці своєї групи в Instagram, повідомляє Politeka.net.
На ньому можна побачити, як Олександра і ще один учасник шоу, актор Олександр Суровцев, танцюють в гущі лісу.
Солістка KAZKA з'явилася в ролику в образі сучасної української Мавки. На ній було довге синє плаття вільного крою з довгими рукавами. Головною родзинкою образу співачки стали вінок з ніжно-рожевих квітів, а також яскравий макіяж з акцентом на очі.
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"Готуйтеся щотижня включати "Танці з зірками". Вже дуже скоро!", - підписала кадри Зарицька.
На її пост відреагувала співачка Мішель Андраде.
"Вітаю! Просто гармата", - написала вона.
Шанувальники також прокоментували публікацію.
"Чекаємо", "Супер", "вогонь", "Краща", "неймовірна", - пишуть люди.
Нагадаємо, солістка KAZKA Зарицька у вузьких лосинах здивувала результатами схуднення.
Як повідомляла Politeka, солістка KAZKA в сукні з відкритими плечима вразила образом для "Танців з зірками".
Також Politeka писала, що схудла солістка KAZKA Зарицька в брендовій сукні-сітці приголомшила виглядом.