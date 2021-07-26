Украинская певица Александра Зарицкая порадовала фанатов новой фотографией
Как пишет Politeka.net 28-летняя украинская певица, солистка группы "KAZKA", участница шоу "Голос страны" и "Х-фактор". Хотя в детстве Саша занималась почти всеми видами танцев-от современных до акробатического рок-н-ролла, все же выбрала карьеру певицы.
Девушка часто радует поклонников яркими фотографиями в своем Instagram. Так, на этот раз девушка опубликовала красивое фото в длинном блестящем платье, которое подчеркнуло ее похудевшую фигуру.
"Еще немного сияния", - подписала фото Александра.
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Похудевшая солистка KAZKA Зарицкая поразила внешностью рядом с Тиной Кароль: "Настоящий кайф"
В подписи к публикации певица рассказала, что на этот раз надела платье известного дизайнера Эльвиры Гасановой.
Поклонники Александры Зарицкой оценили фото и оставили комментарии.
"Просто богиня", "О мой бог эти глаза сводят с ума", "очень красивая", - пишут поклонники певицы в сети.
Ранее Politeka писала, что похудевшая солистка KAZKA Зарицкая поразила внешностью рядом с Тиной Кароль: "Настоящий кайф".
Напомним, что солистка KAZKA Зарицкая решилась на участие в "Танцах со звездами", взбудоражив украинцев: "худей, пока есть время".
А еще Politeka сообщала, что солистка KAZKA Зарицкая подчеркнула свои достоинства платьем в сеточку: "Просто космос".