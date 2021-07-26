Украинская певица Александра Зарицкая порадовала фанатов новой фотографией

Как пишет Politeka.net 28-летняя украинская певица, солистка группы "KAZKA", участница шоу "Голос страны" и "Х-фактор". Хотя в детстве Саша занималась почти всеми видами танцев-от современных до акробатического рок-н-ролла, все же выбрала карьеру певицы.

Девушка часто радует поклонников яркими фотографиями в своем Instagram. Так, на этот раз девушка опубликовала красивое фото в длинном блестящем платье, которое подчеркнуло ее похудевшую фигуру.

"Еще немного сияния", - подписала фото Александра.

В подписи к публикации певица рассказала, что на этот раз надела платье известного дизайнера Эльвиры Гасановой.

Поклонники Александры Зарицкой оценили фото и оставили комментарии.

"Просто богиня", "О мой бог эти глаза сводят с ума", "очень красивая", - пишут поклонники певицы в сети.

Ранее Politeka писала, что похудевшая солистка KAZKA Зарицкая поразила внешностью рядом с Тиной Кароль: "Настоящий кайф".

Напомним, что солистка KAZKA Зарицкая решилась на участие в "Танцах со звездами", взбудоражив украинцев: "худей, пока есть время".

А еще Politeka сообщала, что солистка KAZKA Зарицкая подчеркнула свои достоинства платьем в сеточку: "Просто космос".