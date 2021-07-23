Співачка Олександра Зарицька вразила зовнішнім виглядом і розповіла про дует з Тіною Кароль

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка, солістка групи Kazka Олександра Зарицька часто радує шанувальників яскравими фото і відео у своєму Instagram. Так, цього разу зірка показала кілька дивовижних кадрів, на яких вразила зовнішнім виглядом, а також розповіла про свій дует зі співачкою Тіною Кароль.

Як видно на знімках, Олександра сильно схудла, і це може бути пов'язано з її репетиціями перед ефірами шоу "Танці з зірками". На одному зі знімків артистка з'явилася перед камерою в стильній довгій сукні з прозорими елементами, яка підкреслила схудлу фігуру. Волосся дівчини розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі яскравий макіяж. На другому фото Саша обіймається з Тіною Кароль на сцені шоу "Вечір прем'єр".

У підписі до фото Зарицька написала: "Давно не було таких божевільних днів, це справжній кайф! Бути серед людей, стояти на сцені, відчувати вайб! Як я з цього скучила! Танці з зірками, нові колаборації, і вже зовсім скоро світ почує ще одну нову пісню, яку ми заспівали дуетом з @tina_karol під час шоу "Вечір прем'єр. Літня серія". Я рада, що ми творимо разом!".

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