Солістка Kazka Олександра Зарицька креативно відповіла на виклик Фагота, погодившись взяти участь у новому сезоні популярного шоу «Танці з зірками»
Раніше соліст гурту ТНМК приєднався до зоряного складу майбутнього сезону популярного шоу, і кинув виклик іншим своїм колегам. У їх числі була 28-річна солістка гурту Kazka Олександра Зарицька. Як повідомляє Politeka.net, на сторінці групи Instagram з'явилося відео, в якому співачка в креативній формі відповіла на цей виклик.
На кадрах Зарицька займається своїми звичайними повсякденними справами, але їй постійно ввижається танцювальна музика і атмосфера шоу. У якийсь момент звичайний наряд співачки змінюється на по-святковому блискучою, а навколо неї починають літати конфетті. Тоді Зарицька вирішила погодитися взяти участь у проекті.
"Я приймаю челендж "Танці з зірками" від Фагота і кидаю виклик Олексію Суровцеву. Зустрінемося на паркеті "Танців з зірками"!",- написала співачка.
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Її публікацію оцінила Мішель Андраде, яка написала в коментарі: «Хороша».
Шанувальники також відреагували на пост зірки.
"Ну нарешті!!!! Ура", "успіхів тобі в танцях", "худни поки є час. Щоб не було як у Алена Алена, Коли всі чекали що вона знайде сили для цього, проте вона полінувалася. Танці з зірками хороша можливість скинути, отакий стимул", "смілива! Будемо хворіти!",- пишуть люди.
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