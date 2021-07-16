Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька блиснула яскравим вбранням на сцені Atlas Weekend
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram фігуриста красуня опублікувала серію фото, зроблених під час її виступу. Для концерту Олександра обрала сукню в сіточку, яка вигідно підкреслила її пишні форми. Зірка вибрала струмливу тканину, яка переливається. Вона приховала недоліки і підкреслила достоїнства.
Відзначимо, що на одному з фото Зарицька позувала з відомим виконавцем Алексєєвим, з яким вона виконує дует.
"Mood", - коротко підписала фото артистка.
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У коментарях їй залишили масу приємних слів.
"Друзі, ви завжди добре виглядаєте!", "Ти така красива", «Вогонь», «ви класні», «Справжня Жінка», "фігура просто космос", - пишуть користувачі Мережі.
Відзначимо, що група KAZKA заявила про себе на проекті «Х-фактор», а їх пісня «Поплакала» стала хітом у багатьох країнах, ставши однією з найбільш прослуховуваних українських пісень.
Нагадаємо, що Олександра Зарицька в блискучому костюмі розійшлася на сцені: "було мокро".
А ще Politeka писала, що Олександра Зарицька слідом за MELOVIN зробила камінг-аут.
Також Politeka повідомляла, що Олександра Зарицька зачарувала новим образом з яскравим мейком, фото: "Це круто".