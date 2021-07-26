Співачка Олександра Зарицька захопила виглядом в оригінальному вбранні

Відома українська співачка, солістка групи KAZKA Олександра Зарицька поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Артистка відображена в стильній довгій сукні з прозорими елементами, яка підкреслила її схудлу фігуру. Волосся дівчини розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі яскравий макіяж.

Поруч з солісткою KAZKA музиканти-сопілкар Дмитро Мазуряк і мультиінструменталіст Микита Будаш.

"Супер", "ви класні", "улюблені", "найкращі", "неймовірні", "любов", "красиві і щасливі", "успіхів вам", - пишуть в коментарях.

Схоже, що фото було зроблено під час зйомок шоу «Вечір прем'єр», в якому KAZKA заспівала дуетом з Тіною Кароль.

Олександра Зарицька відзначала, що дуже рада такому острудничеству.

Нагадаємо, солістка KAZKA Зарицька зважилася на участь у "Танцях з зірками", розбурхавши українців: "худни, поки є час".

Як повідомляла Politeka, солістка KAZKA Зарицька підкреслила свої достоїнства сукнею в сіточку:»Просто космос".

Також Politeka писала, що солістка KAZKA слідом за MELOVIN зробила камінг-аут в програмі Осадчої: "ставлюся до тих...".