Співачка Олександра Зарицька захопила виглядом в оригінальному вбранні
Відома українська співачка, солістка групи KAZKA Олександра Зарицька поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.
Артистка відображена в стильній довгій сукні з прозорими елементами, яка підкреслила її схудлу фігуру. Волосся дівчини розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі яскравий макіяж.
Поруч з солісткою KAZKA музиканти-сопілкар Дмитро Мазуряк і мультиінструменталіст Микита Будаш.
"Супер", "ви класні", "улюблені", "найкращі", "неймовірні", "любов", "красиві і щасливі", "успіхів вам", - пишуть в коментарях.
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Схоже, що фото було зроблено під час зйомок шоу «Вечір прем'єр», в якому KAZKA заспівала дуетом з Тіною Кароль.
Олександра Зарицька відзначала, що дуже рада такому острудничеству.
Нагадаємо, солістка KAZKA Зарицька зважилася на участь у "Танцях з зірками", розбурхавши українців: "худни, поки є час".
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