Певица Александра Зарицкая восхитила видом в оригинальном наряде

Известная украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась новым фото на своей странице в Instagram, сообщает Politeka.net.

Артистка запечатлена в стильном длинном платье с прозрачными элементами, которое подчеркнуло ее похудевшую фигуру. Волосы девушки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице яркий макияж.

Рядом с солисткой KAZKA музыканты - сопилкарь Дмитрий Мазуряк и мультиинструменталист Никита Будаш.

«Супер», «Вы классные», «Любимые», «Лучшие», «Невероятные», «Любовь», «Красивые и счастливые», «Успехов вам», - пишут в комментариях.

Похоже, что фото было сделано во время съемок шоу «Вечер премьер», в котором KAZKA спела дуэтом с Тиной Кароль.

Александра Зарицкая отмечала, что очень рада такому острудничеству.

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая решилась на участие в "Танцях з зірками", взбудоражив украинцев: "Худей, пока есть время".

Как сообщала Politeka, солистка KAZKA Зарицкая подчеркнула свои достоинства платьем в сеточку: «Просто космос».

Также Politeka писала, что солистка KAZKA вслед за MELOVIN совершила каминг-аут в программе Осадчей: "Отношусь к тем...".