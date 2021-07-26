Певица Александра Зарицкая восхитила видом в оригинальном наряде
Известная украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась новым фото на своей странице в Instagram, сообщает Politeka.net.
Артистка запечатлена в стильном длинном платье с прозрачными элементами, которое подчеркнуло ее похудевшую фигуру. Волосы девушки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице яркий макияж.
Рядом с солисткой KAZKA музыканты - сопилкарь Дмитрий Мазуряк и мультиинструменталист Никита Будаш.
«Супер», «Вы классные», «Любимые», «Лучшие», «Невероятные», «Любовь», «Красивые и счастливые», «Успехов вам», - пишут в комментариях.
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Похоже, что фото было сделано во время съемок шоу «Вечер премьер», в котором KAZKA спела дуэтом с Тиной Кароль.
Александра Зарицкая отмечала, что очень рада такому острудничеству.
Напомним, солистка KAZKA Зарицкая решилась на участие в "Танцях з зірками", взбудоражив украинцев: "Худей, пока есть время".
Как сообщала Politeka, солистка KAZKA Зарицкая подчеркнула свои достоинства платьем в сеточку: «Просто космос».
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