Певица Александра Зарицкая показала новое фото и поразила результатами похудения, теперь ее сложно узнать

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая недавно заявила о своем участии в "Танцях з зірками", часто радует поклонников яркими фото и видео в своем Instagram. Недавно красотка отметила свой день рождения и по этому поводу выложила в сеть очаровательное фото, на котором видно, что они сильно похудела, а в подписи к нему поблагодарила всех за поздравления.

На снимке Саша запечатлена в удивительной локации рядом с водопадом, она стоит в полуоборота к объективу и с легкой улыбкой смотрит в него. Перед камерой звезда появилась в узких черных лосинах и белой футболке, этот наряд красиво подчеркнул постройневшие формы певицы.

В подписи к кадру Зарицкая написала: "Вошла в новый год. Благодарна тем, кто шагает рядом! Благодарна тем, кто присоединится вскоре! Я не могу дождаться, чтобы увидеть, куда нас эта дорога приведет. Ко Дню Рождения я пожелала только одного: чтобы все мои люди были здоровы и счастливы. Целую-обнимаю вас и благодарю за поздравления! Не обижайтесь, если не ответила. У меня все-таки мини отпуск".

Напомним, Солистка KAZKA в платье с открытыми плечами поразила образом для "Танців з зірками": "Просто нет слов...".

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