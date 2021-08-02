Украинская певица Александра Зарицкая показала себя на новом фото, поделившись красотой

Как пишет Politeka.net, Зарицкая является успешной отечественной певицей, выступающей в группе KAZKA. Девушка недавно согласилась выйти на паркет, став участницей шоу "Танці з зірками". Красотка активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом фото красотка была в синем платье, которое было задранным на фото.

"Лесная мистерия на съемках промо Танці з зірками", - написала Зарицкая.

Фанаты, включая подопечную Потапа Мишель Андраде, поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Волшебная", "Ждем вас на паркете танцев", "Невероятная", "Прекрасная", "Как красиво, расскажите больше?", "Ох эта лаванда", "Просто нет слов. Вроде в КАЗКЕ", "Магическая", "А всего-то поставить пару зеркал в лесу", "Просто невероятная девочка".

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