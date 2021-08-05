Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая в преддверии своего появления на «Танцях з зірками» устроила атмосферное выступление в лесу
Как известно, Александра совсем недавно присоединилась к звездам, которые примут участие в съемках нового сезона популярного танцевального шоу «Танці з зірками». Создатели проекта пока не спешат делиться его подробностями, однако участники начинают публиковать в соцсетях кадры, связанные с шоу.
Так, Зарицкая поделилась новым видео на странице своей группы в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
На нем можно увидеть, как Александра и еще один участник шоу, актер Александр Суровцев, танцуют в гуще леса.
Солистка KAZKA появилась в ролике в образе современной украинской Мавки. На ней было длинное синее платье свободного кроя с длинными рукавами. Главной изюминкой образа певицы стали венок из нежно-розовых цветов, а также яркий макияж с акцентом на глаза.
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«Готовьтесь каждую неделю включать «Танці з зірками». Уже очень скоро!», - подписала кадры Зарицкая.
На ее пост отреагировала певица Мишель Андраде.
«Поздравляю! Просто пушка», - написала она.
Поклонники также прокомментировали публикацию.
«Ждем», «Супер», «Огонь», «Лучшая», «Невероятная», - пишут люди.
Напомним, солистка KAZKA Зарицкая в узких лосинах удивила результатами похудения.
Как сообщала Politeka, солистка KAZKA в платье с открытыми плечами поразила образом для "Танців з зірками".
Также Politeka писала, что похудевшая солистка KAZKA Зарицкая в брендовом платье-сетке ошеломила видом.