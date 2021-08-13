Солистка популярной украинской группы "KAZKA" Александра Зарицкая, которая стала участницей шоу "Танці з зірками", призналась поклонникам, кого считает своим главным соперником
Как пишет Politeka.net 29-летняя украинская певица, солистка популярной группы "KAZKA", участница шоу "Голос страны" и "Х-фактор" Александра Зарицкая будет участвовать в новом сезоне шоу "Танці з зірками".
Так, в своем Instagram певица рассказывает поклонникам, как готовится к шоу. По словам Зарицкой, она ходит на две тренировки в день, очень устает, но сдаваться не собирается.
В своих stories девушка показала, как проходят репетиции и показала других участников шоу, в частности солиста группы "KADNAY" Диму Кадная, которого назвала своим главным соперником.
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"У нас вечерняя репетиция и я имею право показать вам своего соперника. Это – Дима Каднай, мой главный соперник", - говорит Зарицкая.
Кроме этого, девушка рассказала, как справляется с усталостью после изнурительных танцев. По ее словам, избавиться от боли в теле Зарицкой помогает массаж.
Ранее Politeka писала, что солистка KAZKA Зарицкая бросила своего партнера по "Танцам со звездами": "Бай!".
Напомним, что Горбунов с солисткой KAZKA и Ефросининой и показали, как проводят время без Осадчей: "Сказочная суббота".
A еще Politeka сообщала, что солистка KAZKA Зарицкая перед " Танцы со звездами "устроила танцы в лесу, покорив Андраде:"Просто пушка".