Українська співачка Олександра Зарицька поділилася своїми роздумами про столицю України
Як пише Politeka.net, 29-річна українська співачка, фронтвумен гурту "KAZKA", учасниця шоу "Голос країни" та "Х-фактор" Олександра Зарицька часто ділиться з шанувальниками подробицями особистого життя у своєму Instagram. Так, Зарицька розповідала про свої зимові канікули в Нью-Йорку, відпустку в Єгипті та святкування Дня народження біля водоспаду, ймовірно за кордоном.
Після усіх подорожей Зарицька пороздумувала й про столицю України Київ. Співачка пише, що їй трохи сумно через закінчення відпустки, однак вона рада повертатися до столиці.
"Київ 🤍 Він не маленький Нью-Йорк і, навіть, не новий Берлін. Київ - це Київ. Чудовий, як є, унікальний, як ніхто. Сум за відпусткою, що скінчилася, поєднується із радістю повернення сюди", - пише Зарицька.
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Дівчина опублікувала також серію вінтажних світлин, на яких позує у білій сорочці оверсайз та чорних штанях. Шанувальники зірки написали багато схвальних коментарів.
"Дуже проникливі слова!!!🔥Київ він і є Київ - серце України! ❤️❤️❤️❤️❤️", "Красуня❤️😱", " Яка❤️❤️❤️❤️", - пишуть фанати.
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