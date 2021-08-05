Співачка Олександра Зарицька показала нове фото і вразила результатами схуднення, тепер її складно впізнати

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка, солістка групи KAZKA Олександра Зарицька, яка нещодавно заявила про свою участь в "Танцях з зірками", часто радує шанувальників яскравими фото і відео в своєму Instagram. Нещодавно красуня відзначила свій день народження і з цього приводу виклала в мережу чарівне фото, на якому видно, що вони сильно схудла, а в підписі до нього подякувала всім за привітання.

На знімку Саша відображена в дивовижній локації поруч з водоспадом, вона стоїть в на пів оберта до об'єктива і з легкою посмішкою дивиться в нього. Перед камерою зірка з'явилася у вузьких чорних лосинах і білій футболці, цей наряд красиво підкреслив постройневшие форми співачки.

У підписі до кадру Зарицька написала: "Увійшла в новий рік. Вдячна тим, хто крокує поруч! Вдячна тим, хто приєднається незабаром! Я не можу дочекатися, щоб побачити, куди нас ця дорога приведе. До Дня народження я побажала тільки одного: щоб всі мої люди були здорові і щасливі. Цілую-обіймаю вас і дякую за привітання! Не ображайтеся, якщо не відповіла. У мене все-таки міні відпустку".

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