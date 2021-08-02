Українська співачка Олександра Зарицька показала себе на новому фото, поділившись красою
Як пише Politeka.net, Зарицька є успішною вітчизняною співачкою, яка виступає в групі KAZKA. Дівчина нещодавно погодилася вийти на паркет, ставши учасницею шоу "Танці з зірками". Красуня активно веде Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На новому фото красуня була в синій сукні, яке було задертим на фото.
"Лісова містерія на зйомках промо Танці з зірками", - написала Зарицька.
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Фанати, включаючи підопічну Потапа Мішель Андраде, поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Чарівна", "чекаємо вас на паркеті танців"," неймовірна"," прекрасна", " як красиво, розкажіть більше?", "Ох ця лаванда", " Просто немає слів. Начебто в казці", "Магічна", "а всього-то поставити пару дзеркал в лісі", "Просто неймовірна дівчинка".
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