Українська співачка Олександра Зарицька показала себе на новому фото, поділившись красою

Як пише Politeka.net, Зарицька є успішною вітчизняною співачкою, яка виступає в групі KAZKA. Дівчина нещодавно погодилася вийти на паркет, ставши учасницею шоу "Танці з зірками". Красуня активно веде Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому фото красуня була в синій сукні, яке було задертим на фото.

"Лісова містерія на зйомках промо Танці з зірками", - написала Зарицька.

Фанати, включаючи підопічну Потапа Мішель Андраде, поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Чарівна", "чекаємо вас на паркеті танців"," неймовірна"," прекрасна", " як красиво, розкажіть більше?", "Ох ця лаванда", " Просто немає слів. Начебто в казці", "Магічна", "а всього-то поставити пару дзеркал в лісі", "Просто неймовірна дівчинка".

Нагадаємо, Тіна Кароль здивувала визнанням після спільного виходу з ЗАРИЦЬКОЮ з KAZKA

А ще Politeka повідомляла, що схудла солістка KAZKA Зарицька в брендовій сукні-сітці приголомшила виглядом

Також Politeka писала, що солістка KAZKA Зарицька в компанії молодих красенів змусила захоплюватися собою



