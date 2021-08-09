Украинская певица Александра Зарицкая поделилась своими размышлениями о столице Украины

Как пишет Politeka.net, 29-летняя украинская певица, фронтвумен группы "KAZKA", участница шоу "Голос страны" и "Х-фактор" Александра Зарицкая часто делится с поклонниками подробностями личной жизни в своем Instagram. Так, Зарицкая рассказывала о своих зимних каникулах в Нью-Йорке, отпуске в Египте и праздновании Дня рождения у водопада, вероятно за границей.

После всех путешествий Зарицкая пораздумывала и о столице Украины Киеве. Певица пишет, что ей немного грустно из-за окончания отпуска, однако она рада возвращаться в столицу.

"Киев 🤍 Он не маленький Нью-Йорк и даже не новый Берлин. Киев-это Киев. Великолепный, как есть, уникальный, как никто. Печаль по кончившемуся отпуску сочетается с радостью возвращения сюда", - пишет Зарицкая.

Девушка опубликовала также серию винтажных фотографий, на которых позирует в белой рубашке оверсайз и черных штанах. Поклонники звезды написали много лестных комментариев.

"Очень проникновенные слова!!!Киев он и есть Киев-сердце Украины! ❤️❤️❤️❤️❤️", "Красавица❤️😱", " Какая❤️❤️❤️❤️", - пишут фанаты.

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