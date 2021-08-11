Солістка популярної української групи KAZKA Олександра Зарицька, яка стала учасницею шоу «Танці з зірками", поділилася одкровеннями про проект

Несподівані подробиці співачка розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Зарицька зізналася, що дуже хотіла взяти участь у цьому шоу.

"Щоб показати, яка я можу бути пластична, що я можу бути легка. Що я можу не тільки стояти на сцені», - розповіла Олександра про свої мотиви участі в проекті.

Але не обійшлося і без форс-мажорів. Співачка вже навіть поміняла партнера.

"У свій час я танцювала з іншим партнером і він був мені дуже близький. Ми добре спілкувалися. І в якийсь момент я прочитала повідомлення: він був не дуже впевнений, що зі мною може протриматися в проекті довго. Моє наступне повідомлення було "Бай". Слава Богу, що це виникло зараз. Я йду туди, щоб у мене був партнер, який за мене вб'є, буде рвати просто всіх і мені говорити: "блін, та ми з тобою виграємо!», - розповіла Зарицька.

У Мережі дякують Олександрі за відверта розповідь.

"Саша, я теж буду "боліти" за тебе на Танцях)))) Покажи, будь ласка, що не тільки худі мають право танцювати і отримувати від цього кайф!!!", "Саша дуже мила і ранима дівчина)) хоч і звикла бути відповідальною і сильною "," Відкрила для себе Казку по новому, абсолютно. Буду вболівати за Сашу) і ще мені здається, що не потрібно з «висоти свого польоту» нав'язувати свій досвід: телебачення, участі в танцях, схуднення і т. д . У кожного свій досвід і він може бути крутим і несподіваним незважаючи на стереотипне мислення про формах", - коментують інтерв'ю.

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