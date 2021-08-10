Амеркианская жена Грэга, единственного сына покойного Григория Чапкиса, хореографа и судьи "Танців з зірками", разоткровенничалась в Сети

Как известно, Грэг пошел по стопам отца и основал в Сан-Франциско, США, свою танцевальную школу Chapkis Dance. Во всем ему помогает супруга, Эмбер, с которой они вместе уже порядка двадцати лет.

В своем новом посте в Инстаграм Эмбер поделилась успехами их нового шоу под названием Under Construction, передает Politeka.net. На днях их юные воспитанники впервые вышли на большую сцену. Жена сына Чапкиса не сдержала эмоций, упомянув, что год выдался тяжелым (участие в американском талант-шоу, болезнь младшего сына, смерть Григория Николаевича). И несмотря на это, она рада, что усердная работа принесла свои плоды.

"🎢 Ух ты !!! Мы сделали это! 🚀 @gregchapkis и @chapkisdance Я просто люблю вас, ребята!!! Наше первое личное выступление на сцене перед живой публикой!!! 😍😍 Так горжусь этими детьми!!! Они так усердно работали весь год и наконец смогли устроить такое особенное шоу! 🥳 Это был тяжелый год для бизнеса и для меня, как матери, но мы сделали это!!! 🤩🤩 Мы всегда изо всех сил стараемся принимать оптимальные решения, чтобы каждый чувствовал себя в безопасности и комфорте. ❤️🖤 Under Construction 🚧 2021 запомнит это чувство, чтобы вернуться на сцену", - поделилась Эмбер, выставив ряд фото из личного архива.

Напомним, 42-летний сын Чапкиса покорил талантом, который унаследовал от отца: "Не терпится поделиться..."

Как сообщала Politeka, что готовят на "Танцях з зірками" в память о Чапкисе, Шоптенко раскрыла детали: "Касался души каждого"

Также Politeka писала, что сын Чапкиса впечатлил кадрами с женой-американкой после 20 лет совместной жизни: "Вот это да!"