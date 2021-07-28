Модель Анна Сафрончик поделилась новым фото с отдыха

Анна Сафрончик является внучкой легендарного хореографа Григория Чапкиса. 40-летняя модель с украинскими корнями покоряет уже многие годы Италию своей красотой. Модель активно ведет социальные сети и делится с поклонниками новым контентом. Об этом сообщает Politeka.net.

На этот раз Анна выложила новую публикацию. Как известно, девушка была на отдыхе на острове Миконос, Греция. На снимке девушка в разноцветном купальнике с пайетками, который отсвечивает лучи солнца, лежит на берегу моря. В очередной раз Анна поражает своей иделаьной фигурой.

"Есть лето, которое мы будем носить с собой навсегда, лето, которое мы будем помнить, лето, которое мы будем мечтать снова прожить.", модель привела цитату из фильма "Летние дни".

Поклонники очарованы новым снимком модели и оставили под фото множество положительных комментариев: "Что за русалка", "Королева красоты", "Добрая и красивая. одна из моих любимых актрис", "Ты слишком прекрасна", "Ты взрывная."

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