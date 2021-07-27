Внучка известного украинского танцора и хореографа Григория Чапкиса Анна Сафрончик поделилась новой фотографией
Как пишет Politeka.net, популярная итальянская 40-летняя модель Анна Сафрончик, которая родилась в Украине, является внучкой легендарного хореографа Григория Чапкиса. Модель активно ведет социальные сети и делится с поклонниками подробностями из своей жизни.
Да, на этот раз внучка Чапкиса опубликовала красивое селфи. На нем модель одета в сером пиджаке, образ дополняет подвеска и распущенные волосы. Сегодня Анна Сафрончик празднует именины.
"С днем именин меня!!! 😄💋🌺 ", - подписала фотографию модель.
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Поклонники девушки написали множество комментариев, в которых поздравляли Анну с праздником. Фотографию внучки Чапкиса также оценил единственный сын Софии Ротару-50-летний Руслан Евдокименко.
"Чудесная 😍😍😍 ", "Красивая девушка 😘 ", "С днем именин ❤️ ", "Много-много ласковых пожеланий! Приятных именин, Анна 🎉🎊🎉🎊🥂🍾😘", "С именинами 😍❤️ ", "Бриллиантовые глаза 💎👀 ", " какие глаза...", "Влюблен в ваши глаза", - пишут фанаты модели.
Ранее Politeka писала, что внучка Чапкиса показала чувственный образ, распустив волосы: "Какая же вы красивая".
Напомним, что внучка Чапкиса показала идеальные ножки в коротеньких шортах, покорив фигурой: соблазнительные кадры.
А еще Politeka сообщала, что внучка Чапкиса из "Танцев со звездами" блеснула завидными формами в купальнике: кадры отдыха.