Внучка известного украинского танцора и хореографа Григория Чапкиса Анна Сафрончик поделилась новой фотографией

Как пишет Politeka.net, популярная итальянская 40-летняя модель Анна Сафрончик, которая родилась в Украине, является внучкой легендарного хореографа Григория Чапкиса. Модель активно ведет социальные сети и делится с поклонниками подробностями из своей жизни.

Да, на этот раз внучка Чапкиса опубликовала красивое селфи. На нем модель одета в сером пиджаке, образ дополняет подвеска и распущенные волосы. Сегодня Анна Сафрончик празднует именины.

"С днем именин меня!!! 😄💋🌺 ", - подписала фотографию модель.

Поклонники девушки написали множество комментариев, в которых поздравляли Анну с праздником. Фотографию внучки Чапкиса также оценил единственный сын Софии Ротару-50-летний Руслан Евдокименко.

"Чудесная 😍😍😍 ", "Красивая девушка 😘 ", "С днем именин ❤️ ", "Много-много ласковых пожеланий! Приятных именин, Анна 🎉🎊🎉🎊🥂🍾😘", "С именинами 😍❤️ ", "Бриллиантовые глаза 💎👀 ", " какие глаза...", "Влюблен в ваши глаза", - пишут фанаты модели.

Ранее Politeka писала, что внучка Чапкиса показала чувственный образ, распустив волосы: "Какая же вы красивая".

Напомним, что внучка Чапкиса показала идеальные ножки в коротеньких шортах, покорив фигурой: соблазнительные кадры.

А еще Politeka сообщала, что внучка Чапкиса из "Танцев со звездами" блеснула завидными формами в купальнике: кадры отдыха.