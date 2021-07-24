Внучка Григорія Чапкіса Анна Сафрончик показала захоплюючі фото з відпочинку в Греції

Як повідомляє Politeka.net, відома італійська модель і актриса з українським корінням Анна Сафрончик, яка є онукою відомого хореографа Григорія Чапкіса, часто радує шанувальників яскравими фото і відео в своєму Instagram. Нещодавно 40-річна красуня вирушила на відпочинок в сонячну Грецію, звідки показала спокусливі кадри.

Як видно, на нових фотографіях Анна відображена на прогулянці в окрузі пляжу. Перед камерою вона з'явилася в цікавому образі - на ній коротенькі джинсові шорти і білий топік, цей наряд тільки підкреслює природну красу актриси, особливо її ідеальні ноги. Волосся дівчини розпущене і трохи розпатлане вітром, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри.

У підписі до фото Сафрончик нічого не написала, зате фанати тут же почали засипати її компліментами в коментарях: "Прекрасна дівчина", "Чудовий вид", "Моє життя", "Ти прекрасна", "Красуня", "Дуже красиво", "Гарного відпочинку", "Ти приголомшлива", "Ти красива".

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