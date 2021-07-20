Внучка Григория Чапкиса модель Анна Сафрончик показала себя на отдыхе

Как передает Politeka.net, известная модель Анна Сафрончик сейчас живет в Италии и уже много лет строит там карьеру. Сейчас девушка активно ведет социальные сети, где за ней следит множество поклонников.

В этот раз Анна поделилась снимком с курорта в своём Инстаграм, где за ней следит больше полумиллиона пользователей. Девушка рассказала, что отдыхала в Греции на острове Миконос.

На фотографии девушка в черном купальнике, который идеально показывает её фигуру. А на фоне контрастное море, что делает снимок еще эффектнее.

Пользователи поставили около 7 тысяч лайков и написали комментарии, где сравнили девушку с русалкой: "Всё более красива", "Чудо-русалочка", "Вы красивая, русалочка", "Вы действительно красива", "Ух ты, вы настоящая русалка, всегда фотогенична", "Какая кукла", "Королева красоты".

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