40-летняя внучка легендарного украинского хореографа Григория Чапкиса Анна Сафрончик показала, как отдыхает в Риме

Как пишет Politeka.net, Анна Сафрончик уже много лет живет и строит карьеру модели и актрисы в Италии. Красотка также активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых фото, которые Анна опубликовала в блоге, красотка была в платье с большим разрезом до бедра. Красотка сидела за столиком в одном из римских отелей. Девушка добавила несколько фото, на одном из которых показала Луну.

"Дом, милый дом", - написала Анна, ведь только вернулась прилетела из Греции, где отдыхала.

Фанаты поставили более 22 тысяч лайков и написали комментарии:

"Замечательная", "Красивая", "Великая красота", "Какая красивая женщина", "Спокойной ночи, соблазнительная бомба", "Какая ты красивая", "Ты сокровище, я тебя люблю", "Какая ты красивая принцесса. Анна, ты мне нравишься, ты прекрасная, утонченная, нежная, очень милая, особенная идеальная".

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