Внучка Народного артиста Украины, судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса, 40-летняя Анна Сафрончик, показала, как расслабляется на отдыхе

Красотка отправилась на остров Миконос в Греции, передает Politeka.net. Звезда хвастается кадрами своего времяпрепровождения в Инстаграм, н который подписано 545 тысяч человек.

В новых сторис звезда нырнула в прозрачную воду и посветила формами в леопардовом бикини. Видно, что внучка Чапкиса наслаждается отдыхом, она то и дели окуналась, и улыбалась в камеру.

Завершили ее летний образ стильные аксессуары - темные очки и красивый кулончик на шее.

Позже артистка прошлась по улице. Анна надела зеленое платье, и подпевала песне, играющей на фоне.

Образ был очень свежим и летним.

Известно, что Григорий Чапкис умер 13 июня этого года. На церемонию прощания с хореографом прибыли звезды шоу-бизнеса, родные и близкие, в том числе его внучка Анна Сафрончик.

Примечательно, что красотка с 13 лет с родителями, тенором Евгением Сафрончиком и балериной Лилией Чапкис, живет в Италии.

За границей Анна сумела построить успешную карьеру модели и актрисы. Популярность ей принесла роль коварной Анны Бальди в мыльной опере "CentoVetrine".

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