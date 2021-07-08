Известная модель Анна Сафрончик, внучка легендарного хореографа Григория Чапкиса, впечатлила фигурой на новом фото

Как пишет Politeka.net, Анна Сафрончик является популярной итальянской моделью и актрисой. Красотка уже много лет живет в Италии, а также активно ведет страничку в Инстаграм, где подогревает к себе интерес.

На фото Анна показалась в мини-бикини. Красотка стояла в воде, демонстрируя роскошную подтянутую фигуру. На других фото Сафрончик показал себя еще из нескольких ракурсов.

"От руки судьбы я выпил воды, и она снова была такой же прозрачной, как по утрам, когда я был с тобой и был счастлив (Фабрицио Караманья)", - написала Анна.

Фанаты поставили более 15 тысяч лайков и написали комментарии:

"Все это незаконно", "Превосходно, как гол Кьезы", "Ослепительным было видение Прекрасной Богини Аннари", "Анна, я хочу крепко обнять тебя, ты красивая, я очень рада, что ты кумир, просто знай, что я безмерно люблю тебя, твоя улыбка моя, я крепко держусь только за тебя, надеюсь скоро встретиться люблю тебя так сильно".

Напомним, внучка Чапкиса в мини-бикини похвасталась модельными параметрами

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