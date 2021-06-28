Известная актриса и модель Анна Сафрончик, родственница популярного хореографа Григория Чапкиса, восхитила новым кадром

Популярная актриса и модель привыкла интриговать кадрами, показывая самые разные образы. В этот раз Анна решила напомнить о себе весьма просто – опубликовала фото из отдыха, причем показывая фигуру в трендовом костюме.

Чтобы продемонстрировать фигуру, звезда выбрала черный модный костюм, состоящий лишь их топика и коротеньких шорт. Вся «на спорте», актриса смогла доказать, что свои тренировки не забрасывала и сейчас активно тренируется тоже.

Не секрет, что публичным людям приходится усиленно следить за собой, однако многие из них даже на отдыхе должны продолжать тренировки. Анна своим видом же порадовала сеть:

«Прекрасная и роскошная🔥😍; Какая ты красивая ❤️; Как чудесно; Красиво❤️; Ух, какое отличное фото; В отличной форме 😍😍; Превосходно 🙂 🙂; Замечательно❤️😍; Очень хорошее тело, красивая женщина, очень сексуальное тело, боже, эти ноги; Супер хорошая физическая форма; Такая красивая ; Настоящая красота ❤; Королева моей мечты ...Шорт немного не хватает. 😂».

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