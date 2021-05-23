Внучка легендарного украинского танцора и судьи шоу «Танці з зірками» Григория Чапкиса показала, как ухаживает за лицом, поддерживая свою красоту

40-летняя модель и актриса Анна Сафрончик, которая живет в Италии и успешно развивает там свою карьеру, поделилась новыми кадрами в разделе Сториз своего Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

Красотка всегда славилась своим моложавым видом, ведь по ее лицу ни за что не скажешь, что ей 40. Периодически Сафрончик делится с фанатами секретами своей красоты, публикуя короткие видео с советами.

На этот раз актриса показала часть своей ежедневной бьюти-рутины с использованием сыворотки для лица. При этом, Сафринчик показала себя без косметики. На кадрах она показалась перед камерой в простой домашней майке с глубоким декольте и повязке для волос. Ее лицо было абсолютно чистым.

Тем самым Анна доказала, что может похвастаться естественно красотой, для которой не нужна косметика.

Ранее мы писали, что Сафрончик позволила фанатам заглянуть в свою спальню. Как видно, модель прилегла на мягкую кровать и схватилась за телефон, набирая номер доставки еды.

Перед камерой Сафрончик появилась в скромном образе – на ней коротенькие светлые шортики и серый свитер.

Напомним, 40-летняя внучка Чапкиса из "Танців з зірками" в мини показала, чем лучше молодых: "Красота никогда не уходит".

Как сообщала Politeka, моложавая внучка Чапкиса дала волю эмоциям, порезвившись на пляже: "Богиня моря".

Также Politeka писала, что моложавая внучка Чапкиса в мини-шортиках позволила заглянуть в свою спальню: "День полного расслабления".