Внучка судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса Анна Сафрончик показала милое фото из своей спальни

Как сообщает Politeka.net, Анна Сафрончик – 40-летняя внучка известного украинского хореографа Григория Чапкиса. Девушка живет в Италии, где построила успешную модельную и актерскую карьеру. Красотка активно ведет свой блог в соцсети Instagram, где собрала огромную аудиторию, которую теперь часто радует яркими фото из своей насыщенной жизни.

Так, недавно Анна опубликовала в микроблоге милое фото, на котором позволила фанатам заглянуть в свою спальню. Как видно, модель прилегла на мягкую кровать и схватилась за телефон, набирая номер доставки еды, по крайней мере, об этом она рассказывает в подписи к этому очаровательной снимку. Перед камерой Сафрончик появилась в скромном образе – на ней коротенькие светлые шортики и серый свитер.

В подписи к публикации красотка написала: "Сегодня день полного расслабления. Что может быть лучше красивой теплой ванны в гидромассажной ванне, чтобы расслабиться и снять все напряжение?! А после горячей ванны заказываю ужин и погружаюсь в волшебный мир Netflix! Всем счастливого отдыха, счастливой субботы". Поклонники не остались равнодушны и принялись засыпать Анну комплиментами в комментариях.

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