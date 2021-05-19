Внучка легендарного хореографа Григория Чапкиса из "Танців з зірками", Анна Сафрончик показала себя на прогулке

Как пишет Politeka.net, 40-летняя внучка Чапкиса уже давно переехала в Италию, где стала популярной актрисой и моделью. В 90-х годах красотка даже становилась победительницей "Мисс Тоскана". Сейчас девушка активно ведет социальные сети, где делиться интересным контентом.

В этот раз Анна опубликовала фото, где позировала в желтом мини. Красотка села на траву у дорожки, хвастаясь роскошными ножками и яркой улыбкой.

"Волшебные краски мая", - написала Анна под фотографией.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ты красавица, которую я не могу описать", "Замечательная", "Великолепная Анна развлекается", "Замечательно красиво", "Для тебя красота никогда не уходит, чудесно", "Ты сплошная весна", "Самая красивая женщина ... в мире ...", Где это красивое место, где никого нет?".

Сообщалось, что Анна Сафрончик, внучка Григория Чапкиса, наслаждается отпуском и радует фанатов яркими кадрами.

Так, Сафрончик опубликовала новые снимки, показав как прогуливается по пляжу в стильном наряде. Анна была в рваных джинсах, белой футболке и легком жакете.

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