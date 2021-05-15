Итальянская внучка судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса Анна Сафрончик поделилась кадром из отдыха

Актриса прославилась разными ролями в сериале, а также своим талантом в роли актрисы театра. Не так давно впервые за долгое время после карантина звезда показала, как готовилась к выступлению на сцене, от чего так разволновалась, что чуть не забыла слова и заново все изучала за кулисами.

Сейчас же Анна, судя по новому фото, опубликованному в социальной сети Инстаграм, хорошо проводит время на отдыхе. Сафрончик сменила строгий стиль на летний и непринужденный. С напитком в руках и позитивной улыбкой, актриса позировала прямо у бассейна.

Для отдыха знаменитость выбрала лавандовое платье-рубашку с прозрачными кружевными вставками.

«Доброе утро 😃🌸😄», - написала Анна.

Фанаты поспешили ответить:

«Расслабляющая красивая 💙💙; И тебе доброе утро 😍 .. замечательно 🤍🌸 .. 😘; Bonjour 🌞; Замечательно🌼🐞; красивая ❤; прохладная красавица; Превосходная Анна, какой класс 🌹🌹; Великолепно больше, чем солнце❤️; Красивые ноги🔥; Всегда шикарно 😍; Замечательно; Какие красивые ножки 😍; Какая чашка».

Напомним, Сафрончик уже давно живет в Италии. Девушка давно стала известной актрисой, построив успешную карьеру. Звезда не забывает и о социальных сетях, где публикует часто новые фото.

Ранее Анна показалась в шортиках и блузе. Девушка в руке держала книгу, смеясь и демонстрируя роскошную улыбку.

"Что может быть лучше красивой сауны для омоложения кожи и вывода токсинов ?! ... и сразу после этого расслабьтесь с хорошей книгой! Всем счастливой субботы", - написала девушка под фото.

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