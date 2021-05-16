Внучка судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса Анна Сафрончик показала яркие фото у бассейна

Как сообщает Politeka.net, Анна Сафрончик – 40-летняя внучка известного украинского хореографа Григория Чапкиса. Она живет в Италии много лет и смогла построить успешную модельную и актерскую карьеру. Так, в этот раз стильная красотка поделилась в своем аккаунте в Инстаграм снимками с мамой сделанными у бассейна.

Как видно, Анна запечатлена в красивой локации, она лежит на матрасе возле бассейна среди множественных растений и зелени вокруг, рядом с красоткой - ненщина постарше, скорее всего ее мама. Обе красотки в купальниках, очках от солнца и пляхных шляпах. Волосы модели распущены и растрепаны ветром, а на ее лице очаровательная улыбка.

В подписи к фотографиям Сафрончик не написала ни слова, только добавила хештеги, соответствующие снимкам - без фильтров, лето, любовь, милый дом.

Пользователи тут же принялись активно обсуждать новые снимки красотки, засыпая ее комплиментами в комментариях к публикации.

"Какая ты красивая ❤️", "Вау❤️супер❤️❤️", "Красавицы на солнышке😍❤️", "Красивая улыбка", "Такая красивая 🔥🔥", "Красиво 😍", "Какая супер красотка 🔝🔝🔝🔥🔥 ", "Ты 🔥 очень горячая и сексуальная 🔥💋💋💋 ", - пишут восторженные поклонники Анны.

Как известно, Анна эмигрировала в Италию в 13-летнем возрасте вместе с мамой Лилией Чапкис (тоже хореографом, как и Григорий Николаевич) и отцом тенором Евгением Сафрончиком.

Внучка Чапкиса частенько выкладывает совместные кадры с мамой в Инстаграм. Известно, что Лилия преподает хореографию, прочно пустив корни в Италии.

Напомним, 40-летняя внучка Чапкиса в ярком бикини показала, как стать королевой пляжа: "Прекрасная русалка".

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