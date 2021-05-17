Внучка Народного артиста Украины, судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса, 40-летняя Анна Сафрончик, показала, как отдыхает
Анна Сафрончик - модель и актриса, которая построила карьеру в Италии, передает Politeka.net. Известно, что внучка Чапкиса с 13 лет живет за границей, когда ее семья эмигрировала.
Сейчас звезда активно снимается и ведет свою страницу в Инстаграм, на которую уже подписаны 532 тысячи человек.
В одних из последних сторис красотка показала, как отдыхает. Артистка позировала в джакузи, она намочила волосы, а ее глаза прикрыли очки.
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Также красотка похвасталась фигурой в купальнике. Звезду засняли, сидящей в прозрачной воде. Крохотное бикини превосходно смотрелось на стройном и подтянутом теле Сафрончик.
Видно, что эффектная женщина получает наслаждение от отдыха.
Напомним, Анна Сафрончик родилась в семье тенора Евгения Сафрончика и балерины Лилии Чапкис (дочери Григория Николаевича от первого брака). Семья эмигрировала в Италию, когда Анне было 13 лет. В 17 лет будущая актриса завоевала титул «Мисс Тоскана», и с тех пор она не теряет своей популярности.
Внешность красотки просто восхищает, поэтому она часто получает много комплиментов от своих подписчиков в Инстаграм, а ее посты собирают тысячи лайков.
В своем Инстаграм красотка часто делится секретами красоты, в частности показывает, как использует сыворотки для лица и разные крема.
Напомним, 40-летняя внучка Чапкиса в ярком бикини показала, как стать королевой пляжа: "Прекрасная русалка".
Как сообщала Politeka, дочка Чапкиса из "Танців з зірками" удивила внешностью на фото с его внучкой: "Больше похожа на сестру".
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