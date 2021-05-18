Внучка Народного артиста Украины, судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса, 40-летняя Анна Сафрончик, поделилась секретом своей привлекательности

Анна Сафрончик вместе родителями, тенором Евгением Сафрончиком и балериной Лилией Чапкис, эмигрировала в Италию, когда ей было всего 13 лет, передает Politeka.net.

За границей девушке удалось построить успешную карьеру модели и актрисы. Сейчас красотка регулярно балует своих поклонников в Инстаграм, публикуя посты о своих буднях, а также раскрывая секреты своей привлекательности.

К слову, на аккаунт звезды подписаны 533 тысячи человек.

В одном из последних постов внучка Чапкиса показала, что использует сыворотку для лица и тела, которая придает ее коже сияния.

"Жидкая и цветная текстура помогает наносить продукт наилучшим образом, не оставляя разводов на коже! Вы можете добавлять несколько капель в свой ежедневный крем для более мягкого эффекта здоровой и сияющей кожи или непосредственно на кожу для более интенсивной, загорелой кожи", - написала артистка.

За три часа публикация собрала более 5000 лайков и много комментариев.

"Украинская кровь!", "Я схожу с ума по тебе 😍😍😍😍😍😍😍", "Доброе утро, красавица😗", "Ты что-то чудесное .... бесспорно самая красивая 😘💪🏿😘", "Ты совершенство 🙌🙌❤️❤️", "Похоже, вы остановились на 26", "😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️😊 спасибо за тебя такую прекрасную Анну 💖😊", - написали пользователи сети.

Напомним, 40-летняя внучка Чапкиса в ярком бикини показала, как стать королевой пляжа: "Прекрасная русалка".

Как сообщала Politeka, дочка Чапкиса из "Танців з зірками" удивила внешностью на фото с его внучкой: "Больше похожа на сестру".

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