Анна Сафрончик, внучка Григория Чапкиса, судьи из "Танців з зірками", наслаждается отпуском и радует фанатов яркими кадрами

Как известно, 40-летняя красотка, еще в детстве эмигрировавшая с родителями в Италию, построила успешную карьеру модели и актрисы. В 1998 году Анна победила в конкурсе «Мисс Тоскана», а спустя два года дебютировала в кино. С тех пор часто ее можно увидеть на телеэкранах.

Популярность Анны возросла после того, как звезда завела аккаунт в Инстаграм. Сейчас у нее более полумиллиона подписчиков и их количество растет с каждым днем. Внучка Чапкиса делится бьюти-секретами и различными событиями из своей жизни.

Так, Сафрончик опубликовала новые снимки, показав как прогуливается по пляжу в стильном наряде, передает Politeka.net. Анна была в рваных джинсах, белой футболке и легком жакете.

На одном из кадров девушка дала волю эмоциям, порезвившись, как в детстве. Анна высоко подпрыгнула, вскинув руки.

"Делайте что угодно, но делайте это с радостью. (Генри Миллер)", - говорится в подписи.

Пользователи с энтузиазмом обсудили увиденное:

"Уникальная! 😍"

"Богиня моря! 🔥😍"

"Как же шикарно смотришься в рваных штанах😉"

"Вы слишком красивы😍"

"Одна из самых красивых женщин, которых я когда-либо видел 👏👏😍"

"Что вы, украли обувь у Майкла Джексона?"

"Вы встретили тигра 🐯 на пляже, есть признаки борьбы и даже царапины, поэтому вы радуетесь😜😂😘"

Напомним, 40-летняя внучка Чапкиса в ярком бикини показала, как стать королевой пляжа: "Прекрасная русалка".

Как сообщала Politeka, дочка Чапкиса из "Танців з зірками" удивила внешностью на фото с его внучкой: "Больше похожа на сестру".

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