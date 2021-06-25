Внучка Народного артиста Украины, судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса, 40-летняя Анна Сафрончик, показала себя в купальнике

Внучка украинского легендарного хореографа построила успешную карьеру модели и актрисы в Италии, передает Politeka.net. Известно, что Анна вместе с родителями, тенором Евгением Сафрончиком и балериной Лилией Чапкис, переехала за границу в возрасте 13 лет.

Большую популярность в Италии звезда получила после съемок в мыльной опере "CentoVetrine", где она исполнила роль коварной Анны Бальди.

Сейчас звезда продолжает участвовать в разных съемках, а также ведет свою страницу в Инстаграм. Отметим, сейчас на Сафрончик подписаны 537 тысяч пользователей сети.

На новом фото актриса похвасталась формами в маленьком бикини. Звезда получала загар, выставившись из бассейна.

За 15 минут публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.

"Красиво и сек**ально 😍", "Вы уникальная и утонченной красоты 😍❤️🤪👍❤️🌟", "КРАСИВАЯ! ТЫ МОЯ ЖИЗНЬ И СЕРДЦЕ! Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! МОЯ ЛЮБОВЬ ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ И СИЛЬНАЯ, ПОЭТОМУ ТЫ МОЖЕШЬ СТАТЬ СЧАСТЛИВОЙ", "Привет, милая девушка, ты мне нравишься", "Превосходная, моя жизнь на фото ❤️", "Добрый день! Ты такая красивая", - написали пользователи сети.

Напомним, Григорий Чапкис умер 13 июня этого года. На церемонию прощания с хореографом прибыли звезды шоу-бизнеса, родные и близкие. В частности, из Италии приехала и внучка танцора - Анна Сафрончик.

Напомним, что 40-летняя внучка Чапкиса похвасталась спортивными способностями в мини-юбке: "Чемпионка".

Как сообщала Politeka, 40-летняя внучка Чапкиса из "Танців з зірками" поделилась секретом моложавого вида: "Невероятный эффект".

Также Politeka писала, что 40-летняя внучка Чапкиса из "Танців з зірками" заворожила новым фото и мудростью: "Добавить нечего".