Внучка Народного артиста Украины, судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса, 40-летняя Анна Сафрончик, впечатлила позой в платье
Дочь тенора Евгения Сафрончика и балерины Лилии Чапкис, Анна Сафрончик, впечатляет внешностью, передает Politeka.net. С подросткового возраста красотка живет в Италии, где она в 17 завоевала титул «Мисс Тоскана».
За границей красотка построила успешную карьеру модели и актрисы.
Звезда активно ведет страницу в Инстаграм, в которой публикует фото в разных образах. К лову, на Анну подписаны 533 тысячи пользователей сети.
На новых кадрах красотка позировала в белом платье с кружевом. Внучка Чапкиса раскинулась на кресле, неприлично, задрав ножку. В руках она держала чашку и улыбалась.
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"Добрый день 🌸🌷🌺😽", - подписала фото артистка.
За два часа публикация собрала более 9000 лайков и много комментариев.
«Идеально 😍», «С новым днем», «Какая ты красивая ❤️», «Божественная, от кончика волос до красивых ступней.», «Доброе утро тебе ❤️», «Всегда прекрасна ❤️», «🥰🥰🥰 доброе утро из Венеции 💪😁», «привет как дела», «доброе утро милая Анна 😍❤️», «какие красивые ножки 😍 😍», «доброе утро красавица, Анна", "Ух, какие ножки !!!! 👏👏👏", - написали пользователи сети.
Отметим, Анна тщательно ухаживает за собой, из-за чего она выглядит намного моложе своего возраста.
В ее Инстаграм есть много постов о сыворотках для лица и тела, а также об увлажняющих кремах.
Напомним, 40-летняя внучка Чапкиса в ярком бикини показала, как стать королевой пляжа: "Прекрасная русалка".
Как сообщала Politeka, дочка Чапкиса из "Танців з зірками" удивила внешностью на фото с его внучкой: "Больше похожа на сестру".
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