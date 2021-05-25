Внучка Народного артиста Украины, судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса, 40-летняя Анна Сафрончик, впечатлила позой в платье

Дочь тенора Евгения Сафрончика и балерины Лилии Чапкис, Анна Сафрончик, впечатляет внешностью, передает Politeka.net. С подросткового возраста красотка живет в Италии, где она в 17 завоевала титул «Мисс Тоскана».

За границей красотка построила успешную карьеру модели и актрисы.

Звезда активно ведет страницу в Инстаграм, в которой публикует фото в разных образах. К лову, на Анну подписаны 533 тысячи пользователей сети.

На новых кадрах красотка позировала в белом платье с кружевом. Внучка Чапкиса раскинулась на кресле, неприлично, задрав ножку. В руках она держала чашку и улыбалась.

"Добрый день 🌸🌷🌺😽", - подписала фото артистка.

За два часа публикация собрала более 9000 лайков и много комментариев.

«Идеально 😍», «С новым днем», «Какая ты красивая ❤️», «Божественная, от кончика волос до красивых ступней.», «Доброе утро тебе ❤️», «Всегда прекрасна ❤️», «🥰🥰🥰 доброе утро из Венеции 💪😁», «привет как дела», «доброе утро милая Анна 😍❤️», «какие красивые ножки 😍 😍», «доброе утро красавица, Анна", "Ух, какие ножки !!!! 👏👏👏", - написали пользователи сети.

Отметим, Анна тщательно ухаживает за собой, из-за чего она выглядит намного моложе своего возраста.

В ее Инстаграм есть много постов о сыворотках для лица и тела, а также об увлажняющих кремах.

Напомним, 40-летняя внучка Чапкиса в ярком бикини показала, как стать королевой пляжа: "Прекрасная русалка".

Как сообщала Politeka, дочка Чапкиса из "Танців з зірками" удивила внешностью на фото с его внучкой: "Больше похожа на сестру".

Также Politeka писала, Внучка Чапкиса из "Танців з зірками" без косметики и белья показала натуральную красоту: домашние кадры.