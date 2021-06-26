Известная актриса и модель Анна Сафрончик, родственница популярного хореографа Григория Чапкиса, показала себя в новом образе

Как пишет Politela.net, 40-летняя внучка Чапкиса Анна Сафрончик успела создать карьеру актрисы и модели в Европе. И хоть девушка буквально недавно потеряла легендарного дедушку, красотка не унывает и продолжает радовать фанатов интересными образами.

В этот раз Анна опубликовала фото, на котором позировала приспущенных штанах и нижнем белье. Красотка стояла у две, улыбалась и восхищая роскошной фигуркой. Девушка опубликовала несколько фото, показав себя со всех сторон.

Фанаты поставили более 16 тысяч лайков и написали комментарии:

"Приятно всегда видеть тебя таким с улыбкой", "Красиво красиво", "Как ты красива, доброе утро", "Великолепное, божественное, возвышенное", "Хороших выходных, шоу привет", "Какая ты чудо-женщина", "И добавляю .... Я тоже так думаю!".

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